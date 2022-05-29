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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية بالقاهرة: مصر لها دور ريادي في إنقاذ البيئة من التلوث

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

قال فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي في المفوضية الأوروبية بالقاهرة، إن مصر سيكون لها دور مهم وريادي في إنقاذ البيئة من التلوث خلال مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية، والذي يتم استضافته فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف تيمر مانس، خلال مشاركته فى مبادرة “متحدون من أجل المناخ”، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بما عليه لمكافحة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأشياء التى يمكن القيام بها من أجل الحد من البصمة المناخية والمحافظة على الطبيعة.

وتابع نائب الرئيس التنفيذي في المفوضية الأوروبية بالقاهرة: "أتمنى أن يكون لديكم الآن الكثير من الأفكار الجديدة حول ما تستطيعون القيام به سواء فى منازلكم أو المكتب أو المدرسة أو فى الأماكن الخارجية المفتوحة، وبالتالى عليكم أن تتخذوا خطوة للأمام وإحداث تغيير فى حياتكم اليومية، كفريق أوروبا نحن متحدون من أجل المناخ".

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