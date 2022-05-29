عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جفاف شديد.. فرنسا تحد من استخدام المياه

فرنسا تحد من استخدام
فرنسا تحد من استخدام المياه

قالت وزارة التحول البيئي الفرنسية، إن الجفاف الشديد دفع 24 من أصل 96 إدارة في فرنسا إلى فرض قيود على استخدام المياه.

وقالت الوزارة الفرنسية، إن القيود في بعض المناطق تهدف إلى تخفيض أكثر من 50٪ في السحوبات الزراعية وحظر غسيل السيارات وسقي الحدائق وملء حمامات السباحة في مناطق أخرى.

وكانت مستويات هطول الأمطار أقل بكثير من فرنسا منذ سبتمبر 2021، وفي الشهر الماضي وصل العجز إلى 25٪. 

وتفاقم الوضع بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي في مايو، والتي تسير على الطريق الصحيح لتصبح الأكثر دفئًا على الإطلاق.

الإمارات تخصص صندوقا استثماريا بـ 10 مليارات دولار للشراكة مع مصر والأردن

روسيا تعلن تمديد القيود على الرحلات الجوية بـ11 مطارًا وسط وجنوب البلاد

وفي وقت مبكر من منتصف أبريل، اضطرت ثماني إدارات فرنسية إلى فرض قيود على استخدام المياه، مقارنة بثلاث إدارات فقط في نفس الفترة من عام 2021.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة، إليزابيث بورن، في وقت سابق هذا الأسبوع: “هذا العام، بدأ الجفاف مبكرا. نحن نتخذ خطوات لإدارة الموارد المائية ومنع الوضع من أن يكون خارج نطاق السيطرة هذا الصيف”.

وقالت بورن إن السلطات المحلية صدرت تعليمات “بالحفاظ على موارد المياه قدر الإمكان”، داعية جميع الفرنسيين إلى تقليل استهلاكهم للمياه.

فرنسا وزارة التحول البيئي الفرنسية المياة جفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

موضوعات متعلقة

الإمارات تخصص صندوقا استثماريا بـ 10 مليارات دولار للشراكة مع مصر والأردن

الاندماج مع بولندا.. رئيس أوكرانيا السابق يحذر من فقدان مناطق شاسعة جنوباً وشرقاً

بلومبرج: دول الاتحاد الأوروبي توافق على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

طقس البحرين .. رياح شمالية غربية والعظمى 40 درجة

سيناريو مخيف.. بيل جيتس يتنبأ بظهور وباء جديد في السنوات القادمة

زيلينسكي: سنستعيد كل شيء من روسيا.. وتحرير أوكرانيا يقترب

الإمارات تدين بشدة حادث إطلاق نار داخل مدرسة في تكساس الأمريكية

روسيا: سنبيع الحبوب والأسمدة بالروبل لدول العالم

ترشيحاتنا

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

لطلاب الأزهر.. ننشر كيفية الاستعلام عن رقم جلوس الشهادة الثانوية الأزهرية

قوات الشيشان تعلن السيطرة الكاملة على مدينة سيفردونيتسك الأوكرانية

المفوضية الأوروبية بالقاهرة: مصر لها دور ريادي في إنقاذ البيئة من التلوث

6 حيل سرية بتطبيق واتساب قد يجهلها المستخدمون

الحكومة تقلص اقتراضها من البنوك في أسبوع بمقدار 2.5 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شبيه «أميتاب باتشان» يثير حيرة العالم |فيديو

خلال مكالمة فيديو.. شاب يفاجئ والديه بالقفز من طائرة في أيرلندا|شاهد

حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

قريبا.. أمطار من النيازك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية|صور

فيديو

تأليف تركي آل الشيخ.. الأكشن والتشويق يسيطران على البرومو الرسمي لمسلسل الثمانية

أبويا وأناحرة فيه .. كاندي القيسي تنشر صورتها مع والدها المتوفى .. ما القصة ؟

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ