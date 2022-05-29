جفاف شديد.. فرنسا تحد من استخدام المياه

قالت وزارة التحول البيئي الفرنسية، إن الجفاف الشديد دفع 24 من أصل 96 إدارة في فرنسا إلى فرض قيود على استخدام المياه.

وقالت الوزارة الفرنسية، إن القيود في بعض المناطق تهدف إلى تخفيض أكثر من 50٪ في السحوبات الزراعية وحظر غسيل السيارات وسقي الحدائق وملء حمامات السباحة في مناطق أخرى.

وكانت مستويات هطول الأمطار أقل بكثير من فرنسا منذ سبتمبر 2021، وفي الشهر الماضي وصل العجز إلى 25٪.

وتفاقم الوضع بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي في مايو، والتي تسير على الطريق الصحيح لتصبح الأكثر دفئًا على الإطلاق.

وفي وقت مبكر من منتصف أبريل، اضطرت ثماني إدارات فرنسية إلى فرض قيود على استخدام المياه، مقارنة بثلاث إدارات فقط في نفس الفترة من عام 2021.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة، إليزابيث بورن، في وقت سابق هذا الأسبوع: “هذا العام، بدأ الجفاف مبكرا. نحن نتخذ خطوات لإدارة الموارد المائية ومنع الوضع من أن يكون خارج نطاق السيطرة هذا الصيف”.

وقالت بورن إن السلطات المحلية صدرت تعليمات “بالحفاظ على موارد المياه قدر الإمكان”، داعية جميع الفرنسيين إلى تقليل استهلاكهم للمياه.