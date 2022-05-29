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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب إرادة جيل يشيد بقرارات الرئيس السيسي باعتبار 2023 عام الشباب العربى

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الأحزاب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعتبار عام ٢٠٢٣عام الشباب العربى.

وذكر النائب تيسير مطر فى تصريح له ان هذا القرار من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد مدى اهتمامه بالشباب بصفة عامة والشباب العربى بصفة خاصه وحرصه على ان يقوم الشباب العربى بدور كبير فى بناء وحماية الدول العربية.

وأضاف النائب تيسير مطر ان قطاع الشباب يمثل بعداً أساسياً للأمن القومي للدول وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن.

كما أكد أن دعوة الرئيس السيسي باعتبار عام ٢٠٢٣عام الشباب العربى يؤكد ايمان الرئيس أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها، ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة والحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة بها، والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول العربية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه بوزراء الشباب العرب امس اقترح في ختام اللقاء إطلاق عام 2023 عاماً للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، وذلك كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة، بالإضافة إلى توحيد الشباب العربي نحو إدراك قضاياهم واهتماماتهم، وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومساعدتهم على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي.

تحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي ٢٠٢٣عام الشباب العربى قطاع الشباب الأيديولوجيات المتطرفة

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