انهيار المنازل وآلاف الضحايا.. وضع كارثي في البرازيل بسبب الفيضانات

شهدت البرازيل وضعا كارثيا خلال الخمسة أشهر الماضية؛ حيث واجهت هطول فيضانات وأمطار غزيرة نجم عنها العديد من الخسائر في الأرواح وانهيار المنازل وتدمير بعض المناطق.

فيضانات البرازيل

واجهت البرازيل حالة كارثية وذلك بعد 3 أعوام من الجفاف في معظم أنحاء ها حيث بات عام 2022 هو عام الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البرازيل 4 مرات خلال الشهور الـ5 الأخيرة.

وأظهرت لقطات فيديو آثار هطول أمطار غزيرة مميتة في شمال شرق البرازيل، حيث ضربت الأمطار الغزيرة مدينتين رئيسيتين على ساحل المحيط الأطلسي، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.