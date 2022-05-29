الأعلى للطرق الصوفية يعتمد الجمعة الأخيرة من شوال للاحتفال بمولد الشاذلي

أصدر شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى، قرارا ببدء الاحتفال بمولد سيدى أبو الحسن الشاذلي كل عام فى يوم الجمعة الأخيرة من شوال وهو تاريخ وفاته رضى الله عنه تعالى والذى أجمع عليه المؤرخون والعلماء والباحثون، وتضمن القرار إخطار جميع الجهات المعنية للعمل بما فيه إعتبارا من تاريخه.

الاحتفال بمولد سيدى أبو الحسن الشاذلي

وأوضح المستشار الإعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل، أنه اجتمع جمع كبير من مشايخ الطرق الشاذلية ونخبة من أعضاء المجلس الأعلى وبعض مشايخ الطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس المجلس الأعلى، وبعد أن تدارس الحاضرون سيرة سيدى أبى الحسن الشاذلي وبعد مراجعة المراجع العلمية وأراء أهل العلم، تبين أن الشيخ الإمام أبو الحسن الشاذلي وهو فى طريقه إلى أداء فريضة الحج ثقل عليه المرض فى وادى حميثرة من صحراء عيذاب حيث لقى ربه فى نهاية شهر شوال من عام 656ه‍ .