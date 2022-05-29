صحف الكويت: الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد ضرورة تحصين عقول الشباب العربي ضد التطرف.. ومدبولي: إعلان قيمة أراضي الصناعة خلال أيام.. والقدس تتأهب ضد مسيرة الأعلام الإسرائيلية

أهم ما جاء في صحف الكويت اليوم

مصر وألمانيا توقعان عقد إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع

انخفاض أسعار الدواجن في مصر بنسبة 25%

4.24 مليارات دينار إلى 16 ملياراً.. فوائض ميزانية العام الحالي

الفارس لـ «الأنباء»: إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي

«الداخلية» الكويتية تجدد التأكيد: إلغاء تلقائي لإقامات «العمالة المنزلية» المتجاوزة 6 أشهر خارج البلاد

زيلينسكي: تغيير نظام بوتين ما زال مستحيلاً

إيران تكشف عن قاعدة للطائرات المسيرة تحت الأرض

تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات المحلية المتفرقة والتي جاء في صدرها، الإعلان عن حدوث فائض بالموازنة الكويتية، علاوة على الأنباء المصرية، ومستجدات الحرب في أوكرانيا.

قالت صحيفة القبس، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس السبت، ضرورة تحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة واصفاً كتلة الشباب بأنها تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد الدورة الـ 45 لمجلسهم بالقاهرة.

وقال راضي، أن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على ضرورة الحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة في عقول الشباب والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول.



وذكرت القبس، إنه فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مختلف دول العالم لاسيما دول الخليج العربي ، تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 25% في مصر.



وفي هذا الصدد، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية المصرية عبدالعزيز السيد، إن أسعار الدواجن تشهد انخفاض بنسبة 25% خلال الفترة الحالية.



وأوردت القبس، اعتبر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أن التغيير في نظام فلاديمير بوتين وفريقه لا يزال مستحيلاً في روسيا.

وتابع «أعتقد أن هذا الفريق بأكمله «السلطات الروسية» يعمل منذ سنوات عديدة، ويتم تعزيزهم مع بعضهم البعض، ويرتبطون بالعديد من الأشياء، والعديد من الخطوات، والعديد من الجرائم، على الأقل، توحدهم الإجراءات ضدنا».

وأعرب زيلينسكي عن اعتقاده بأن الجميع يخافون منه «بوتين».



يشار إلى أن روسيا شنت في 24 فبراير ما أسمتها بالعملية العسكرية الخاصة على أوكرانيا.



قالت صحيفة الأنباء، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه سوف يتابع بنفسه تقدم أعمال فرق العمل التي تقرر تشكيلها بين مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حتى يتسنى تسريع التوقيع على هذه التفاهمات والاتفاقيات في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال لقاء مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات، د.سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، بحضور د.محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير شريف البديوي، سفير مصر في أبوظبي.

وفيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أوضح د.مصطفى مدبولي أن هناك بديلين وهما: حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراض، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي يتم إقامتها عليها.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها.

وفي السياق، أكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاقتصاد المصري يتصف بأنه اقتصاد مرن جاذب للاستثمارات، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية في مصر تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم الحكومة.



كويتيًا، أظهرت إحصائية أعدتها صحيفة «الأنباء» أن فائض الموازنة العامة للدولة الكويتية خلال العام المالي الحالي 2022/2023 سيتراوح ما بين 4.24 مليارات دينار إلى 16 مليارا، وذلك وفقا للتغيرات في حجم انتاج النفط، ومتوسط سعر بيع البرميل الكويتي، في ظل دعم العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة عالميا، والضبابية في اسواق النفط والغاز، للتوقعات بأن تبقى أسعار النفط متماسكة لفترة طويلة، خصوصا مع استمرار اسعار النفط الكويتي في تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ أمس 121.61 دولارا للبرميل.

وأظهر تحليل سيناريوهات أسعار النفط وحجم الانتاج أن تسجيل الكويت لمتوسط سعر 90 دولارا لبرميل النفط، وعند الحد الأدنى للانتاج بـ 2.73 مليون برميل يوميا سيجعل جملة الإيرادات المتوقعة في الموازنة عند 26.24 مليار دينار من بينها 24.24 مليار دينار إيرادات نفطية، بما يحقق نحو 4.24 مليارات دينار فائضا في الموازنة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد الفارس، أن لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي، بدأت أعمالها من خلال اجتماع أولي بحضور الجهات المعنية ووضعت خطة عملها.

عربيًا، قالت الأنباء، نظم مستوطنون متطرفون امس مسيرة استفزازية في طريق باب الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وجددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأسباط بالمدينة، وذلك عشية «مسيرة الأعلام» الاستفزازية التي يعتزم المستوطنون تنظيمها اليوم في مدينة المدينة المقدسة في ذكرى احتلالها.

وأدى المستوطنون صلوات تلمودية، وأطلقوا هتافات عنصرية، في محاولة لاستفزاز المقدسيين بحماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

على صعيد متصل، اقتحمت شرطة الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس وانتشر جنود الاحتلال في شوارع البلدة، واشتبكوا مع الشبان الفلسطينيين الذين رفعوا علم بلادهم استجابة لدعوات رفعه في كل الميادين ردا على «مسيرة الأعلام».

بالتوازي، نظمت مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وقفة احتجاجية امام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة (اليونسكو) في غزة تنديدا بسماح حكومة الاحتلال لليهود المطرفين والمستوطنين بتنظيم «مسيرة الأعلام» في البلدة القديمة من القدس.

من جانبها قالت صحيفة الوطن الكويتية، وقعت مصر والمانيا عقدا لانشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر باجمالي ثلاثة خطوط يبلغ طولها حوالي 2000 كيلو متر.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان ان توقيع العقد الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي تم بين وزارة النقل المصرية ممثلة في وزيرها كامل الوزير وشركة (سيمنز) العالمية ممثلة في رئيسها التنفيذي رولاند بوش.

وأضاف المتحدث ان التعاقد يهدف الى اقامة شبكة حديثة لخطوط السكك الحديدية السريعة في مصر تربط 60 مدينة بقطارات تصل سرعتها الى 230 كيلو مترا في الساعة وتخدم 90 في المئة من المواطنين.

وأوردت الوطن، جدد قـطـاع شـؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية التأكيد على الإلغاء التلقائي لإقامات (العمالة المنزلية) المادة (20) التي مضى على تواجدها خارج البلاد مـدة (6) أشهر فأكثر بحيث يتم احتساب مده تواجدهم خارج البلاد اعتباراً من تاريخ 2021/12/1 ومـن ثـم يتم الغاء اقامتهم تلقائيا بعـد (6) شهور وان كان يحمل اقامة سارية مرور سته أشهر.

وذكرت الوطن، عرض التلفزيون الرسمي الإيراني للمرة الأولى لقطات من قاعدة محصّنة تحت الأرض للطائرات المسيّرة تابعة للجيش، مع تأكيد مسؤولين عسكريين مواصلة طهران تطوير قدراتها في هذا المجال.

ويثير تطوير إيران للطائرات المسيّرة قلق الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين تتهمانها بتوفير طائرات من هذا النوع لحلفائها في الشرق الأوسط مثل حزب الله اللبناني والمتمردين الحوثيين في اليمن، أو استخدامها لاستهداف القوات الأميركية وحركة الملاحة في الخليج العربي.

