18 كلين شيت.. حارس ليفربول الأكثر حفاظا على نظافة شباكه

توج ريال مدريد الإسباني، بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونظم لاعبو ريال مدريد الإسباني، ممرا شرفيا للاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد اصطفوا لتحية لاعبي ليفربول أثناء اتجاههم لاستلام الميداليات الفضية، وذلك عقب خسارتهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم إخفاق الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب فى حصد لقب دورى أبطال أوروبا ومن قبله بطولة البريميرليج، إلا أن البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي يعتبر الأكثر خروجا بشباك نظيفة.

وحافظ البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، على نظافة شباكه وحقق 18 كلين شيت للزود عن مرمى الريدز فى الدورى المحلي ودورى أبطال أوروبا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خصص جوائز ضخمة لطرفي نهائي دوري أبطال أوروبا بعد وصولهما إلى نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، حيث يحصل البطل ريال مدريد 22.6 مليون دولار، فيما سيحصل الوصيف ليفربول على 17.5 مليون دولار.

وبعد الوصول للنهائي حصل كل فريق على 17.5 مليون دولار بعد وصولهما إلى نهائي البطولة، فيما سيحصل البطل على 5.1 مليون دولار إضافية، بسبب مشاركته في كأس السوبر الأوروبي في أغسطس المقبل.

بذلك، سيحصل بطل دوري أبطال أوروبا 2022 على 22.6 مليون دولار نظير تتويجه باللقب، بعدما حصد أموالا طائلة طوال مشواره في البطولة.

وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي.

وتأهل ليفربول على حساب فياريال بعدما فاز الأول فى عقر داره بنتيجة 3-2 فى إياب نصف النهائى، فيما فاز الريدز ذهابا بنتيجة 2-0 فى ملعبه أنفيلد، ليتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخه.

بينما تأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي في مباراة العودة في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 3-1، بعدما تلقى خسارة في ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2.