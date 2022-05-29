أخبار التوك شو.. رئيس الوزراء: منح 50 ألف رخصة تشغيل لمصانع جديدة رغم جائحة كورونا.. والتموين: لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية بالأسواق

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



التموين : لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية بالأسواق

قال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية بالأسواق، مؤكداً أن الدولة تسير بإستراتيجية كبيرة، وأهداف و خطوات ثابتة من أجل توفير السلع للمواطنين.

إنشاء صندوق استثمارى بـ 10 مليارات دولار.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن قطاع الصادرات غير النفطية فى مصر حققت نمواً بلغ أكثر من 20% فى عام 2021 بالرغم من جائحة كورونا.

الزراعة : نقترب من الاكتفاء الذاتي للسكر| تفاصيل

قال محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن العام الماضى كان هناك بداية تجريبية لزراعة تعاقدية من خلال بروتوكول موقع بين وزير الزراعة والتموين، من خلال محاصيل الدولة تحتاجها، وبالفعل تمت زراعة مساحة محفزة للمزارع.

صندوق استثمارى بـ10 مليارات دولار لمشروعات الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن “هناك جهودا شاقة وعمل غير تقليدى يتوجب علينا جميعا بذله خلال الفترة المقبلة وفق جداول زمنية محددة لتنفيذ مبادرة التعاون الثلاثى".

رئيس الوزراء: منح 50 ألف رخصة تشغيل لمصانع جديدة رغم جائحة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن مصر اهتمت من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بتحقيق طفرة كبرى فى الاقتصاد المصرى وقطاعات الزراعة، الصناعة، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات.. وفيما يخص قطاع الصناعة فحققت مصر انجازات بالرغم من كافة الأزمات العالمية لجائحة كورونا، فعلى مدار الثلاث سنوات الماضية حققنا طفرة كبرى فى هذا القطاع وتم إعطاء 50 ألف رخصة تشغيل جديدة لمصانع انشأت خلال الخمس سنوات الماضية.

استشارى: جدرى القرود فيروس نادر وتم اكتشافه عام 1958 فى الدنمارك

كشفت الدكتورة أغادير الجمال، استشارى الأمراض الجلدية، عن مستجدات انتشار جدرى القرود وأعراض الإصابة وطرق الوقاية.

نوع سياحة جديد.. وزيرة البيئة: رصدنا 400 ألف نوع من الطيور الحوامة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر مسار لكمية كبيرة جدا من الطيور المهاجرة في موسمين، الأول في إبريل ومايو، والثاني في أكتوبر ونوفمبر، بداية من أسوان حتى نهر النيل ويعبروا منطقة جنوب سيناء.

مدبولي: توثيق التعاون بين مصر والإمارات والأردن علامة فارقة في التاريخ

هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، الأردن الشقيق بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، والتى حلت ذكراها منذ 4 أيام، متمنياً للدولتين الشقيقين دوام التقدم والازدهار.

طقس حار .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 29- 5 -2022 في القاهرة والمحافظات.

الدولار يسجل 18.61 .. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 29- 5 -2022.

عيار 24 يسجل 1194جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 29- 5 -2022.