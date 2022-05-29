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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يضم رؤساء أركان دول الخليج..

مجموعة دراجون تجتمع في بريطانيا لمناقشة أوجه التعاون المشترك

دول التعاون الخليجي
دول التعاون الخليجي

عقدت "مجموعة دراجون" اجتماعها في المملكة المتحدة وضم عددا من رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والمملكة المتحدة.

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع من خلال وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع الإماراتية يترأسه الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، حيث ناقش رئيس الوفد مع أعضاء "مجموعة دراجون" أوجه التعاون المشترك بين الدول المشاركة وسبل تطوير القدرات والإمكانات العسكرية في الكثير من المجالات.

وعلى هامش الاجتماع، التقى نائب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي مع رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول بحري السير انتونيو راديكن وناقشا سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين. وفق صحيفة الخليج الإماراتية.

كما قام الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي والوفد المرافق له بجولة في كلية ساندهيرست العريقة والتقوا عددا من الطلبة والطالبات المرشحين من منتسبي الكلية، وعبر عن فخره وتقديره لمستوى التأهيل الذي وصل إليه المرشحون من أبناء الإمارات.

وعبر قائلاً: إن ما وصلت إليه دولتنا من مكانة متقدمة من التطور والازدهار هو نتيجة غراس الآباء المؤسسين وبسواعد أبنائها، ولولا الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة ومتابعة مباشرة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحرصه على الاستثمار في طاقات وقدرات أبنائه ليس فقط في المجال العسكري ولكن في جميع المجالات، لما وصلنا إلى هذا المستوى العالي من الحرفية ولا سيما العنصر النسائي من بنات الامارات اللاتي دخلن هذا المجال عن جدارة واستحقاق وأثبتن قدرتهن على حماية مقدرات ومكتسبات الدولة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

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