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توك شو

التخطيط: التكامل الاقتصادي يحقق الأمن الغذائي ويقلل استهلاك النقد الأجنبي |فيديو

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ، إن مواجهة الأزمات التي يمر بها العالم تتطلب وجود عملية تكامل اقتصادي بين عدد من الدول، موضحة أن التكامل الاقتصادي يمنح القوة التفاوضية والاقتصادية الضخمة.

وأضافت " السعيد "، في تصريحات تلفزيونية لـ "نشرة الثالثة" ، والمذاعة على القناة الأولى المصرية، أن التكامل الاقتصادي يمكن الدول من توفير الأمن الغذائي، ومجموعة كبيرة من الموارد المستوردة من الخارج، وبالتالي ترشيد استهلاك الدولة من النقد الأجنبي. 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شارك صباح اليوم، في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عقد بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمسئولين من البلدان الثلاثة.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال الاجتماع، استهلها بالإعراب عن سعادته بتواجده على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، علي رأس وفد وزاري رفيع المستوي، مجددا التهنئة لدولة الإمارات الشقيقة، بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة.

التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط برنامج نشرة الثالثة توك شو

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