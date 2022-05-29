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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيماء سامي تتوج ببرونزية فزاع الدولية للريشة الطائرة لذوي الإعاقة

شيماء سامي
شيماء سامي

توجت شيماء سامي لاعبة المنتخب الوطني للريشة الطائرة لذوي الإعاقة "بارا بادمنتون" ببرونزية ببطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لذوي الإعاقة، والتي أقيمت خلال الفترة من 25 وحتى 29 مايو الجاري.

حيث توجت "سامي" بفضية الفردي في تصنيف wh1، بعد فوزها على الألمانية "الكي روجن" بنتيجة 2 - 1، في ربع النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21 - 19، 20 - 22، 21 - 15".

وتعد شيماء سامي هي اللاعبة العربية الوحيدة التي توجت بميدالية في البطولة الدولية بعد خروج اللاعبين العرب من الأدوار التمهيدية التي لعبت بنظام دوري المجموعات.

ومن ناحيتها، أعرب شيماء سامي، عن سعادتها بالفوز بالبرونزية، مبينة أن الوصول إلى منصة التتويج ثمرة عمل وجهد، خصوصًا أن الطريق إلى منصات التتويج في بطولة بحجم "فزاع" لم يكن مفروشاً بالورود، وهو يتطلب جهدًا مضاعفًا وتركيزًا عاليًا لتحقيق الطموح المطلوب.

وأشارت إلى أن إصرارها من أجل تحقيق ميدالية هو كلمة سر فوزها على البطلة الألمانية، موجهة الشكر إلى الجمهور العربي الذي آزرها بقوة في الصالة حتى تحقق الفوز للعرب ومصر.

الجدير بالذكر، أن أحمد الدكروري قد شارك في الألعاب البارالمبية الأخيرة والتي أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو وحصل على المركز الخامس في الدورة.

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شيماء سامي للريشة الطائرة ذوي الإعاقة

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