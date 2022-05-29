خاص| جاريدو: الأهلي إستثنائي .. وموسيماني مدرب رائع

يرى الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن الفريق يعد إستثنائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، غداً، على ملعب مُركب محمد الخامس، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال جاريدو في تصريحات خاصة لصدى البلد: “النادي الأهلي إستثنائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو اعتاد على الفوز بها، ويعرف كيف يلعب في مثل تلك الظروف، والأكثر تتويجاً بها”.

وتابع: “إقامة المباراة في كازابلانكا يعد صعبا أكثر على فريق الوداد بسبب الجمهور، كما أن الفريقين من الأفضل في القارة الإفريقية والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق”.

وأضاف: “من الصعب توقع نتيجة المباراة، الفريقين لديهم لاعبين رائعين، يعجبني أداء معلول والشناوي وبيرسي تاو”.

وأختتم: “موسمياني مدرب رائع فهو لديه خبرات كبيرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأتمنى أن نرى مواجهة رائعة بين الفريقين”.