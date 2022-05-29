بيراميدز يصل إلى ملعب الإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري بالدوري

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى استاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض مباراة المصري في الدوري الممتاز.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في السادسة والنصف من مساء اليوم على استاد برج العرب في إطار لقاءات الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.

وتضم قائمة بيراميدز ٢١ لاعبا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - هشام محمد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي