أبوالعلا: توجد فئة لا تريد الانفراجة السياسية والتطور والبناء

رد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري ، عن المشككين في جدوى الحوار الـوطني، قائلا إنه من حق اي شخص أن يبدي وجهة نظر مختلفة ومعارضة عن الحوار، كما انه من حق الجميع أيضا أن يطالب بمعرفة ماهية وأجندة الحوار حتى يقتنع في النهاية بأهميته ودوره الكبير خلال هذه المرحلة الراهنة، فالجميع أراءهم مقدرة ومحترمة وليس من حق أحد أن يحجر على رأي أحد.

واستشهد أبو العلا خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جاءت خلال حفل إفطار الأسرة المصرية وذكر فيها أن الوطن يتسع لنا جميعا.. والاختلاف فى الرأي لا يفسد للوطن قضية".

وتابع الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري ، أن نقطة الخلاف في هذا الأمر هي من لم يقبل بالحوار من الأساس وشكك في جدواه قبل بدايته، وهذه الفئة من وجهة نظري هي من فقدت تواجدها بالمشهد السياسي مع بقية القوى السياسية الأخرى ، فهذه الفئة لا تريد حدوث الانفراجة السياسية والتطور والبناء في الرأي وخوض مرحلة جديدة مفعمة بالحرية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.