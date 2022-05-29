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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الأوروبي: مصر في وضع متميز لإنتاج الهيدروجين

البنك الأوروبي لإعادة
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أكد خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر فى وضع متميز لإنتاج الهيدروجين الأخضر لما تتمتع به من مقومات تساعدها لتكون مصدرا مهما لتصدير الطاقة.

وأضاف خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر تحت عنوان «نمو يتحدى المخاطر» اليوم الاحد أن تلك المقومات تتمثل فى المساحة الشاسعة للأراضى الخضراء، وكذلك الطاقة المتجددة “رياح وطاقة شمسية”، فضلا عن تعدد الموانئ.

ولفت خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يدعم الصندوق السيادى لجذب مزيد من الاستثمارات فى مشاريع الهيدروجين الأخضر.

وكان قد أطلق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 ، وذلك في الاحتفالية التي تنظمها وزارة البيئة ، والتى تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق “الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو “مواجهة تحديات تغير المناخ” ، حيث تمكّن الإستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، وذلك باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات.

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