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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المفتي يشيد بالضربات الناجحة لأبطال القوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية بشمال سيناء

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أشاد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بالضربات الناجحة وبسالة وشجاعة أبطال القوات المسلحة البواسل في توجيه الضربات القاصمة وملاحقة العناصر الإرهابية، واستمرار جهودها في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره وتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء.

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وأكد مفتي الجمهورية في بيان له اليوم "الأحد"، أن عزيمة رجال القوات المسلحة تزداد قوة ورسوخاً يوماً بعد يوم، وأنها لا تتوانى عن ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية والقضاء عليها.

وثمَّن مفتي الجمهورية الضربات الناجحة التي أعلن عنها المتحدث العسكري اليوم الأحد، وأعمال المداهمة الناجحة التي أسفرت عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة عثر بحوزتهم على عدد من (الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة (TNT) شديدة الانفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية)، كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آلية، وعدد (2) خزنة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.

وأكد مفتي الجمهورية أن أبطال القوات المسلحة يتصدون بكل شجاعة للجماعات والعناصر الإرهابية الآثمة التي لا تسعى إلا لنشر الخراب والدمار في كل مكان.

ودعا مفتي الجمهورية جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم قوات الجيش والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب حتى تنعم مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والرخاء والاستقرار.

مفتى الجمهورية العناصر الإرهابية رجال القوات المسلحة المتحدث العسكري

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