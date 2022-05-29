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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يفوز على المصري 3-1 في الدوري ويحتفظ بالوصافة

صدى البلد

اكتسح بيراميدز منافسه المصري بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الإسكندرية في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح بيراميدز التهديف في الدقيقه ٦٣ عن طريق فاجري لاكاي من ركلة جزاء .

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة ٧٤ عن طريق هيثم ليوني مدافع المصري بالخطأ في مرماه .

وقلص المصري الفارق في الدقيقة ٧٧ عن طريق هيثم ليوني من متابعه جيدة داخل منطقه الجزاء

ونجح بيراميدز في انهاء امل المصري ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة ٩٠ عن طريق إبراهيم عادل بعد توغل اكثر من رائع .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة ٤٣ محتلا المركز الثاني وتجمد المصري في المركز الرابع عشر برصيد ٢٠ نقطه

وأهدر الفريقان العديد من الفرص التي أتيحت لهما خلال الشوط الأول

 

وجاء التشكيل المختار على النحو الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عمر جابر - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد فتحي - إيريك تراوري - محمود صابر - دودو الجباس - هشام محمد - أحمد توفيق - حسين السيد - إبراهيم عادل

فيما خرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب بوسف نادر.

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