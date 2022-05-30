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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أيقونة نيسان.. Super GT Z تتألق في مهمة خاصة| صور

نيسان Super GTZ تتألق
نيسان "Super GTZ" تتألق في مهمة خاصة

اكتسبت السيارة نيسان Z شهرة واسعة بين موديلات الصانع الياباني المخضرم، نسبة إلى تصميمها الرياضي وتاريخها الممتد، بالاضافة إلى تصميمها الخارجي الانيق، وقدراتها الميكانيكية والفنية القوية.

 

نيسان "Super GTZ" تتألق في مهمة خاصة

 

ويبدو أن السيارة نيسان "Super GT Z" سوف تخوض رحلة جديدة من الانجازات، بعد أن اعلنت نيسان مشاركة نسختها الرياضية في سلسلة سباقات سوبر GT في اليابان للموسم الحالي 2022 لكتون بمثابة سيارة الأمان الرسمية لتلك البطولة.

 

لم تقدم نيسان اي معلومات بشأن محرك السيارة Z ولذلك فمن المتوقع أن تعتمد على محرك سداسي الاسطوانات طراز V، سعة 3000 سي سي، مع القدرة على انتاج قوة 400 حصانا "405 حصانا / 298 كيلووات"، إلى جانب قدرات ناقل الحركة القياسي.

 

أما عن الترقيات الخارجية فظهرت السيارة نيسان "Super GT Z" بشريط اضاءة للطوارئ مثبت اعلى ناحية السقف، بالاضافة إلى طلاء خارجي باللون الاصفر المميز، وسقف اسود، وشبكة أمامية بنفس اللون مع فتحات هوائية متعددة المقاطع، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، ومصابيح LED اخرى تقع على جانبي الصادم الأمامي للسيارة.

 

وتضم السيارة "Super GT Z" مقاعد رياضية مميزة، إلى جانب الكثير من تقنيات دعم قائد المركبة، وتستضيف حلبة سوزكا اليابانية فعاليات الجولة الأولى من موسم سوبر GT 2022 تحديدًا في 29 مايو الجاري، بينما ستظهر السيارة نيسان "Super GT Z" للمرة الأولى كأحد سيارات الأمان.

نيسان نيسان Z Super GTZ السيارة نيسان Z سيارات الأمان حلبة سوزكا اليابانية

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