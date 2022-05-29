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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بنزيما : كنت أتمنى تواجد امبابي في ريال مدريد

صدى البلد

أكد كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، أنه كان يتمنى تواجد كيليان امبابي، معه في النادي الملكي.

وتوج كريم بنزيما، مع نادي ريال مدريد الإسباني أمس، ببطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب ليفربول.

وقال بنزيما في تصريحات عبر Telefoot: “كنت أتمنى لو حقق كيليان حلمه باللعب لريال مدريد، والتواجد معًا في نادٍ واحد، لقد اختار باريس سان جيرمان، يجب أن نحترم قراره، إنه اختياره، ولديه الكثير من المسؤوليات”.

وتابع: “سوف نستمتع باللعب معًا في المنتخب الوطني، كل شخص يتخذ خياراته الخاصة ويجب علينا احترامها”.

وجدد كيليان مبابي تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى صيف 2025.

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