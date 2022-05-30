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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي ورشة عمل بجامعة حلوان.. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

 

ينظم برنامج التغذية العلاجية كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، بالتعاون مع الجمعية العلمية للتنمية  البستانية، ورشة عمل تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري ..المشكلة والحلول، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي  القائم بعمل رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق ٣٠ مايو الجاري بالمدرج الكبير بمقر الكلية ببولاق أبو العلا.

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يحاضر في الورش الدكتور عبد الحميد عبد الحميد  عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية المركز القومي للبحوث، والدكتورة حنان فهمي وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتورة جهاد محمد موسي  أستاذ بمركز البحوث الزراعية ورئيس مجلس الجمعية البستانية، الدكتور كمال الدين يوسف جعفر الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتنبؤات المناخية، الدكتور مصطفى الشربيني مؤسس مبادرة المليون للتكييف المناخي، الدكتور عبد الباسط الجمل أستاذ بالمركز القومي للبحوث، الدكتور محمد حسن رئيس مجلس إدارة مؤسسة استدامة للتنميه البيئية، الدكتور عيسى الشريف الأمين العام للجمعية خبراء الضرائب العرب، لواء دكتور ابراهيم الغزاوى مساعد وزير الداخلية وخبير الامن الدولى ، و المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الإستئناف.

أوضح الدكتور خالد القاضي أن الورشة تتضمن عرض أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الغذائية الاستراتيجية ..المشكلة والحلول، وأثر التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني والداجني ..المشكلة والحلول، بالإضافة إلى عرض الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية، ودور المجتمع المدني والمؤسسات الغير الحكومية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كما تعرض دور الجامعات في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كما تتضمن محاضرة بعنوان التوجهات الدولية لفهم معالجة القانون والأمن الدولى للتغيرات  المناخية  والبيئية، وكذلك محاضرة التوجهات العالمية الحديثة في استخدام  البيوتكنولوجى  فى مقاومة التغيرات المناخية والبيئية.


وعلى جانب اخر شارك الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان  وعضو اللجنة التنسيقية العليا في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات  المنعقد عبر منصة زووم ، برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق  ورئيس اللجنة، وذلك  لمتابعة مشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية .
بحضور كل من  الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور عاشور أحمد عمري الرئيس السابق للهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتورة أمل سويدان رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية، والدكتورة مها غانم  نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور خالد عرفان جامعة الأزهر، والدكتور محمد حسن جمعة جامعة دمياط ، و الدكتور محمد عبد الله جامعة كفر الشيخ، والدكتور ثابت عبد المنعم جامعة أسيوط، والأستاذ أحمد عبد العزيز ... مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رضوى بدر  المجلس الأعلى للجامعات.

التعليم العالي وزير الداخلية جامعة حلوان محافظة الجيزة كلية الاقتصاد المنزلي

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