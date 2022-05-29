لجنة العفو الرئاسي: خروج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين خلال ساعات .. فيديو

وجه طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي رسالة هامة لأهالي المحبوسين والذي تملكتهم مشاعر الإحباط واليأس "أنهم أمام مسؤولية عظيمة وضخمة جدا .. مسؤوليتنا قدام ربنا ثم أمام ضمائرنا ثم أمام الناس أجمعين سواء مؤيدين أو معارضين".

وأضاف "العوضي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية أنه يتم فحص جميع الأسماء قبل الافراج عنهم حتي لا يتم الافراج عن شخص يقوم بأعمال تؤذى أحد بعد خروجه من السجن.

وتابع طارق العوضي أن لجنة العفو الرئاسي أعلنت عن خروج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين خلال الساعات القليلة القادمة.