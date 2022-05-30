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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد والصلب للمناجم: المبيعات بلغت 11 مليون جنيه خلال أبريل

الحديد والصلب للمناجم
الحديد والصلب للمناجم

قالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنها حققت 11.16 مليون إجمالي مبيعات خلال شهر أبريل 2022.

وكشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال يناير  والتي بلغت نحو 10.93 مليون جنيه.

وأضافت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 222.74 ألف جنيه.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

وحققت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، صافي ربح قبل الضريبة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بقيمة 21.9 مليون جنيه "الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي".

كما حققت إيرادات بقيمة 55.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.

وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

الحديد والصلب للمناجم المحاجر مبيعات Real Estate Finance

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