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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين .. إصدار سندات بقيمة 5 تريليونات يوان أبريل الماضى

الصين
الصين

أظهرت نتائج بيانات أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن إجمالي حجم السندات المُصدَرة بلغ 5.05 تريليون يوان (حوالي 749.4 مليار دولار أمريكي) في شهر أبريل الماضي.

وبلغ حجم إصدار سندات الخزانة 765.63 مليار يوان، فيما بلغ حجم سندات الحكومات المحلية 284.21 مليار يوان وفقا للبنك المركزي فى الصين.

وأوضحت بيانات البنك المركزي فى الصين في شهر أبريل، بلغت السندات المصرفية المُصدَرة 769.32 مليار يوان، فيما بلغ حجم سندات الشركات إلى 1.36 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي السندات المالية المدعومة بالأصول 27.23 مليار يوان، مقابل 1.8 تريليون يوان للسندات المعتمدة على شهادات الإيداع بين البنوك.

 

وأظهرت البيانات أنه وبنهاية الشهر الماضي، بلغت السندات المعلقة في الحجز 138.2 تريليون يوان.

الصين بنك الشعب الصيني تريليون يوان دولار أمريكي Finance Real Estate

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