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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير وحدة الأفلام الوثائقية: نسخة فيلم عالم نجيب محفوظ هي الناجية

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

قال احمد الدريني مدير وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة، إن الفيلم الوثائقي لعالم نجيب محفوظ مر بـ 4 مراحل ومنها الحصول علي نسخة الفيلم من قبل هاني سمير التي حصل عليها من جمال الغيطاني وبعدها قاموا بفحص الفيلم وبعدها البحث عن منتجة وبعدها تواصلنا مع القناه الرابعة البريطانية لأنها قد أذاعته سابقا .

وأضاف احمد الدريني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أنه بعد هذه المراسلات توصلنا إلي أن حقوق الملكية الفكرية تابعة لطارق علي، مشيرا إلي أن النسخة المتواجدة الآن من فيلم عالم نجيب محفوظ الوثائقي هي الأخيرة "الناجية".


وأوضح أحمد الدريني، أن المعمار والإماكن داخل الفيلم الوثائقي تم توظيفهم بشكل لا يغفل دلالاته لدي نجيب محفوظ .

نجيب محفوظ الأفلام الوثائقية الشركة المتحدة الأفلام بريطانية شركة حقوق الملكية الفكرية الملكية الفكرية البريطانية أحمد الدريني

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