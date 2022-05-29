خالد الجندي: نحن حائط الصد وموجودون في الصف الأول ومهددون بالاغتيال والقتل

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إننا ننقذ المجتمع من الدخول للحالة الطلبانية والداعشية التي انفجرت في بعض الدول ودمرتها، فنحن حائط الصد الموجودين في الصف الأول، نتحمل الكثير لتوصيل المعلومات بشكل صحيح للناس، رغم أننا مهددون بالاغتيال والقتل وكل شيء ممكن أن يتخيله أحد، معقبا: لكن نحن رجال وتربينا تربية رجال ووقفنا وقفة رجال".



وخلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة دي إم سي" مساء الأحد، تابع الجندي: " أبو إسحاق الحويني تحدث عن النساء بصورة سيئة حيث قال عنهن: "النساء لا تصلح لشيء، وهما مش بتوع علم".

وتابع: "لا نهاب أحدًا ما دام في سبيل الله نقول كلمة حق، فحسابنا عند الله"، موجهًا رسالة للمواطنين: "عشان خاطري عايزكم تسمعوا الرأي الأزهري المستنير، والرأي الأشعري الوسطي".

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقرار وزير الأوقاف بإدخال الأنشطة الثقافية داخل الكورس الصيفي للأولاد الذين يتعلمون في المسجد، معقبا: الولاد مش هيتعلموا في المسجد قرآن بس، لأ دول هيشتغلوا رسم وخط وفن تشكيلي داخل المساجد”.



وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "دي إم سي" مساء الأحد: أن المساجد من ضمن رسالتها الأنشطة الترفيهية، معقبًا: "طبعا الكلام ده مش هيعجب الأقفال المصدية، لأن احنا عندنا أقفال مصدية مفيش منها فايدة وملهاش حل، لو قروا السنة كانوا عرفوا إن النبي كان بيستخدم المسجد ويسمح فيه بالقيام بأنشطة ترفيهية، مدللا على قوله بالحديث الصحيح: كانت عائشة تشاهد الأحباش وهم يلعبون في مسجد رسول الله، والنبي الذي يسند رأس عائشة على كفه الشريف، ويقول “دونكم بني أرفدة” أي العبوا أكثر".

