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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز بدوري الأبطال.. هل يضمن بنزيما لقب أفضل لاعب في العالم؟

بنزيما
بنزيما

يبدو أن كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، يقترب من الحصول على الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم هذا العام، عقب الأداء الذي قدمه اللاعب مع فريقه.

وتوج كريم بنزيما مع ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا أمس على حساب ليفربول، كما توج ببطولة الدوري الإسباني.

وسجل كريم بنزيما 44 هدفا خلال 46 مشاركة له مع فريق ريال مدريد هذا الموسم.

وقال بنزيما في تصريحات لقناة بلاس الفرنسية رداً على أحد الأسئلة إنه يُفكر في التتويج بالكرة الذهبية هذا العام: “بالطبع، لا أظن أنه يمكنني أن أقدم أي شيء آخر، وسنرى ما يحدث، لكن في كل الحالات أشعر بالفخر بما حققته”.

وبعد فوز ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، هل يضمن كريم بنزيما لقب أفضل لاعب في العالم؟ وذلك نوضحه من خلال التقرير التالي:.

أرقام بنزيما 

وسجل كريم بنزيما 42 هدفا خلال 46 مشاركة له مع فريق ريال مدريد هذا الموسم.

حيث سجل بنزيما 27 هدفا في الدوري الإسباني، بفارق 9 أهداف عن أقرب منافسيه، وسجل 15 هدفا في دوري الأبطال، بمعدل هدف كل 74 دقيقة، كما تشارك مع مواطنه عثمان ديمبلي صدارة ترتيب صانعي الأهداف بـ 13 تمريرة حاسمة.

وكان بنزيما لاعباً حاسماً أيضا بسبب تسجيله 10 أهداف من أهدافه في دوري الأبطال، في مرحلة خروج المغلوب.

أبرزهم 3 أهداف أمام باريس سان جيرمان في دور ال16، و3 أهداف مثلهم أمام تشيلسي في دور ال8.

كما أنه سجل هدف الفوز في مباراة مانشستر سيتي في دور نصف النهائي، مما ساهم في صعود فريق الملكي إلى نهائي الأبطال.

بطولات بنزيما

توج بنزيما مع ريال مدريد هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني قبل نهايته ب5 جولات، كما توج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

حالات الفوز بالكرة الذهبية

عادة منذ الصغر اعتادنا على أن من يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا ويكون مؤثر بها يتصدر المشهد ويفوز بالكرة الذهبية.

ودعم كلوب هذا الحديث عن رأيه في من سيتوج بالكرة الذهبية قال: “يجب أن تكون رونالدو أو ميسي أو تفوز بدوري الأبطال، هذه هي الطرق التي جرت بها الأمور خلال السنوات الماضية، نعم سوف تزيد الفرص بالطبع”.

ومن كسر هذه القاعدة هو الإيطالي فابيو كانافارو حينما فاز بالبالون دور بعد تحقيقة بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده عام 2006.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول عن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية والذي يأتي يوم 17 أكتوبر القادم، ومن المنتظر أن نرى من سيحسمها في النهاية.

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