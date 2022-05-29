خالد الجندي: تعدد الزوجات خراب للبيوت وليس حلا للعنوسة.. فيديو

ندد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتصريحات داعية سلفى، يحرض على تعدد الزوجات، بدون سبب، فى إشارة منه إلى ابن ابو سحاق الحوينى، قائلا: "أنتم بتدمروا الأسر، بتخربوا البيوت، بتشجعوا الرجالة على ايه، يا جماعة لو خايفين على النساء مش لاقيين يتزوجوا، العزاب كتير وقاعدين على القهاوى، لو عاوزين تقضوا على العنوسة زوجوها من اعزب أوجد له فرصة يدبر نفقات المعيشة، مش تقاسم زوجه ثانية، ويبقوا كله معدمين مش لاقيين يأكلوا".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "راجع كلامك انت نسيت يا استاذ فى الأزهر كمان، احنا بس السن كرابيج على النساء، لكن الرجال بنشجعهم على الخطأ، ده ميرضش ربنا، ولا رسوله، سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان جابر خواطر النساء، ولم خالف الشريعة، ورفض كأب زواج سيدنا على ابن طالب على ابنته".