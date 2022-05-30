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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكثر من 3 ملايين جنيه.. مستريح يستولي على أموال مُسني المنشاة بسوهاج

ضحايا مستريح المنشية
ضحايا مستريح المنشية بسوهاج

"أخد فلوسي وفلوس بناتي وهرب وده مال ولايا يا ناس عاوز حق بناتي.. شافني بعت أرضي فضل متربص لي لحد ما أخد اللي ورايا واللي قدامي"، بهذه الكلمات بدأ إبراهيم حكيم عبدالمسيح، أحد ضحايا مستريح مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، المعروف إعلاميًا بمستريح المنشية، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأوضح أن "مستريح المنشية" علم بأنه باع أرضه وأرض نجلاته وظل يقنعه باستثمار ثمن الأرض بمجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح سنوية 20 ألف جنيه على كل مائة ألف جنيه، بدلاً من إعطاء كل فتاة حقها.

فرح "عبدالمسيح" بهذا العمل الجيد وتلك الأرباح المُبهرة بالنسبة له، إلا إن الفرحة لم تكتمل، حيث أخذ المال وامتنع عن سداد الأرباح السنوية لمدة عامين، "فضل يتهرب مني وكل ما أوصل لعمه ولا أشوفه صدفة يقولي خلاص هانت وهتاخد كل فلوسك واهو هرب ومشفناش وشه تاني والله يعوض علينا في مال الولايا.. ليا أنا وبناتي عنده مليون جنيه بالأرباح".

استولى على مال أشقاء

وقال الأخوين ناجح إبراهيم وجاد أبراهيم، إن "مستريح المنشية"، استولى منهما ومن أشقائهما على أكثر من مليون و720 ألف جنيه، "أخد فلوسي وفلوس بناتي وهرب وده مال ولايا يا ناس عاوز حق بناتي.. شافني بعت أرضي فضل متربص لي لحد ما اخد اللي ورايا واللي قدامي".

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وأكدا أنه جاء إلى قرية كوم بدار مسقط رأسه، بشهر مارس الماضي، وأقنعهما بأنه سيُسدد لهما أموالهم بالارباح كاملة خلال أيام قليلة، إلا أنه فر هاربًا بعدما أخذ أقاربه من أشقاء والده وزوجاتهم وابناءهم، وتركوا المحافظة كاملة فارين إلى محافظة الإسكندرية.

كما استطاع "مستريح المنشية" الاستيلاء على 650 ألفا، من المُسن صادق نجيب، ابن قرية كوم بدار بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، بزعم توظيفهم.

ويُناشد جميع ضحايا "مستريح المنشية" بسوهاج، اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بالتكاتف والتعاون مع مديرية أمن محافظة الإسكندرية؛ لسرعة ضبط المتهم واسترداد حقوقهم التي أُخذت منهم بالحيلة والنصب.

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