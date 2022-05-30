الأكثر إيلاما.. سلاح بوتين السري للتخلص من أعدائه

كشف أحد خبراء السموم عن أحد أكثر المواد إيلامًا في العالم عند تناولها، وأعراضه القاتمة سيئة للغاية حيث ترتفع الحواس قبل أن تمزق اهتزازات العضلات الأوتار من العظام، والذي يستعين به الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في القضاء على أعدائه.

وبحسب ما ورد استخدمت الدولة الروسية مسحوق الإستركنين القاتل للقضاء على أعدائها، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

عُثر على المخبر الروسي "ألكسندر بيريبيليشني" ميتًا في لندن وبداخله مادة كيميائية تشبه مادة الإستركنين، على الرغم من فشل التحقيق في العثور على دليل مباشر على القتل.



تم حظر المادة الكيميائية القاتمة بشكل صارم في المملكة المتحدة بسبب تأثيرها المروع على جسم الإنسان، وقال خبير السموم الدكتور نيل برادبري:"أحد الأشياء السيئة هو أنه سم بطيء المفعول إلى حد ما ويستغرق عدة ساعات حتى يموت".

وأضاف:"إنه مؤلم للغاية لسوء الحظ ، له أيضًا تأثير في رفع الحواس ، لذا فأنت تدرك تمامًا أن شيئًا فظيعًا يحدث، تخيل أن كل عضلة في جسمك تتقلص إلى أقصى حد لها في نفس الوقت، في بعض الأحيان يمكن أن تكون الانقباضات قوية جدًا لدرجة أن العضلات تمزق الأوتار بعيدًا عن العظام".

أشار الدكتور برادبري ، الحاصل على درجات علمية في الكيمياء الحيوية والكيمياء الحيوية الطبية ، وصاغ كتابًا طعمًا للسم: أحد عشر مادة قاتلة والقتلة الذين استخدموها ، إلى مجموعة واسعة من الطرق التي يمكن بها ابتلاع السم".

قال: "إحدى الحالات التي أجدها مثيرة للاهتمام حقًا هي مادة البولونيوم التي أُعطيت للعميل المزدوج السابق في KGB ألكسندر ليتفينينكو في إبريق شاي. إنه لأمر مدهش ما استخدمه الناس لإخفاء السموم".

على الرغم من التأثير المروع للإستركنين على جسم الإنسان ، فقد تم استخدامه في الماضي كدواء لتحسين الأداء وحصل رافع الأثقال الأولمبي عزت أرتيكوف على ميداليته في عام 2016 لاختبارات إيجابية للمادة.

وأوضح الدكتور برادبري: "لم يمنع الناس من استخدامه لزيادة نشاط العضلات ، حتى في السنوات الأخيرة تم تجريد رافعي الأثقال من ألقابهم في الألعاب الأولمبية".

وتبين أنهم كانوا يستخدمون الإستركنين لزيادة تقلص عضلاتهم حتى يتمكنوا من رفع أوزان أثقل، ليست واحدة من أذكى الأوزان التي يمكن استخدامها.