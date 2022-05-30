أسعار بيع وشراء الريال السعودي اليوم الاثنين 30- 5- 2022

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 30 مايو 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الاثنين

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.94 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك( الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي)نحو 4.95جنيه للشراء و 4.97جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنكى مصر، الأهلى نحو 4.94جنيه للشراء و 4.96جنيه للبيع

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك (المشرق،بلوم،HSBC، المصرف العربي الدولي،التجارى الدولي CIB،فيصل الاسلامي) 4.94جنيه للشراء و 4.97 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الإسكندرية نحو 4.93جنيه للشراء و 4.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الإمارات دبى الوطني، قناة السويس) نحو 4.92جنيه للشراء و 4.97 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك كريدى اجريكول 4.91جنيه للشراء و 4.97جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك قطر الوطني نحو 4.90جنيه للشراء 4.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى التنمية الصناعية نحو 4.89جنيه للشراء 4.97جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي الأول نحو 4.86جنيه للشراء و 4.97جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 4.83جنيه للشراء و 4.97جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنوك (الكويت الوطني،العقارى المصري العربي،أبوظبي التجاري) 4.82جنيه للشراء و 4.97 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى العربي الافريقي الدولي نحو 4.81جنيه للشراء و 4.97جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.79جنيه للشراء و 4.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 4.78جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع.