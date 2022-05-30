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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ملاكي بالصحراوي الشرقي بالمنيا

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.


تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي المار في نطاق محافظة المنيا، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وجود مصابين في حالة خطيرة بينهم أطفال.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 5 أشخاص وهم أحمد. ع. م 42 عاما وريناد. ا. ع 10 أعوام طالبه وسلوى. ع. ا 37 عاما مقيمة بساحل سليم أسيوط والرضيعة جميله. ا. ع وإيمان. ع. ا14 عاما طالبة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.

طالبة حادث محافظة المنيا مستشفي أطفال الصحراوي الأجهزة الامنية الطريق الصحراوي الطريق الصحراوى الشرقى

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