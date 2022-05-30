"مدى تأثر كفاءة الأذين الأيسر في مرضى احتشاء عضلة القلب".. رسالة ماجستير بطب الزقازيق

في دراسة جديدة لربط العلاقة بين وظائف الأذين الأيسر ومضاعفات احتشاء عضلة القلب "جلطة الشريان التاجي" خلصت رسالة الماجستير للباحثة الطبيبة آية أبو زيد خميس لنتائج جيدة فيما يخص وظائف الأذين الأيسر من حيث حجم الأذين الأيسر وكفاءته ومضاعفات احتشاء عضلة القلب في المرضى الذين تم علاجهم بالقسطرة التداخلية الأولية.

وتمت مناقشة الدراسة في جامعة الزقازيق ، في قسم القلب والأوعية الدموية .

وقد أظهرت نتائج البحث إمكانية الاعتماد على كل من قياس حجم الأذين الأيسر وقياس كفاءته بالموجات فوق الصوتية الصدوية كمؤشرات قوية للتنبؤ المستقبلي بحدوث مضاعفات لمريض جلطة القلب الحديثة الذي خضع للقسطرة القلبية العاجلة".



نوقشت رسالة الماجستير بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة الزقازيق، تحت عنوان: "دراسة مدى تأثر كفاءة الأذين الأيسر في مرضى احتشاء عضلة القلب الذين خضعوا لعمل قسطرة عاجلة أثناء فترة المكوث بالمستشفى"، قامت الباحثة، خلال عرضها للرسالة، بإجراء تقييم حول مدى تأثر كفاءة وحجم الأذين الأيسر وعلاقتها بدرجة القصور بالشرايين التاجية في مرضى احتشاء عضلة القلب، الذين خضعوا لعمل قسطرة عاجلة أثناء فترة المكوث بالمشفى، من خلال تصوير الشرايين التاجية بالصبغة للمريض والقسطرة وعمل أشعة على القلب بجهاز الموجات فوق الصوتية أثناء فترة وجود المريض بالمستشفى.



وقالت إن محاولة فهم مدى تأثر الأذين الأيسر بقصور الشرايين قد يساعد في وضع خطة العلاج لمنع حدوث مضاعفات للأذين الأيسر مثل اختلال الوظيفة الانبساطية واتساع الأذين مما يؤدي إلى مضاعفات بالصمام الميترالي مثل حدوث ارتجاع بالصمام.

وشملت الدراسة 135 حالة من مرضى احتشاء عضلة القلب المصحوب بارتفاع بمقطع الإس تي بمستشفى جامعة الزقازيق قسم القلب والأوعية الدموية.

وبعد انتهاء عرض الباحثة للرسالة، أشادت لجنة المناقشة والحكم بمستواها ومضمونها، والمجهود الكبير المبذول خلال البحث، وأوصت اللجنة وفريق التحكيم بقول الرسالة.

تكونت اللجنة من: أ.د| رجب عبدالسلام محفوظ، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة الزقازيق عن المشرفين، أ.د| محمد جوده محمد، أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة الزقازيق عن الكلية، و أ.د| هشام حجازى، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة قناة السويس من خارج الكلية.

وقد أشاد أ.د| رجب عبد السلام أستاذ القلب والأوعية الدموية بالبحث وبمجهود الطالبة خصوصًا وأنه قد تم في ظل انتشار جائحة كورونا، وما لاقته من صعوبات، مؤكدًا أن اختيار الموضوع من قبل لجنة الإشراف كان إيمانًا منها بأهمية دراسة الأذين الأيسر ومدي أهميته في الممارسة العملية الحياتية.

ومن جهته شدد أ.د| محمد جودة، أستاذ مساعد أمراض القلب، على أهمية الرسالة في الجانب التطبيقي العملي وفي الممارسة اليومية لأطباء القلب في شتى أنحاء العالم، مؤكدًا على عبقرية ومدي بعد أ.د| رجب عبد السلام في اختيار الموضوع ومدى الجهد المبذول ليخرج في تلك الصورة المشرفة.

جدير بالذكر، أن مرض قصور شرايين القلب التاجية يصنف الأول عالميا من حيث مسببات الوفاة، حيث أنه قد يسبب مضاعفات قلبية وخيمة مثل: فشل عضلة القلب، الوذمة الرئوية، الرجفان الأذيني، إعادة الاحتشاء، والذبحة الصدرية.