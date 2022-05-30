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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صاحب قصة الوفاء لوالدته ينهار أمام قبرها: بزورها 3 مرات في اليوم

صدى البلد

قال تامر عيسى، صاحب قصة الوفاء لوالدته، إن والدته كانت تمثل له الحياة، خاصة وأنها قامت بتربيته هو أشقائه العشرة بعد وفاة والده، معقبًا: "والدتي علمتني كل شيء، علمتني أكون راجل بمعنى الكلمة".

واضاف "عيسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن والدته كانت امرأة بسيطة، ورغم ذلك كانت تقول الكثير من الحكم التي لا تدرس في الجامعات، مشيرًا إلى أنه يزور قبر والدته يوميًا 3 مرات. 

وتابع أنه لم يصدق في البداية وفاة والدته، معقبًا: "بصبر نفسي بالذكرى وبصلي وبقرأ لها الفاتحة، أصعب لحظات حياتي وأنا عند قبر والدتي".

 

الحدث اليوم صاحب قصة الوفاء لوالدته تامر عيسى برنامج الحقيقة الإعلامي محمد الغزيري فضائية الحدث

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