الحبس والغرامة لـ 5 متهمين أهانوا محافظ الإسماعيلية ونائبه

قضت محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية، جنح اقتصادي الدائرة الثالثة الابتدائية، بمعاقبة 5 أشخاص بالحبس والغرامة لقيامهم بسب وقذف محافظ الإسماعيلية ونائب ومدير مكتبه بعبارات خادشة، وإهانتهم كموظفين عمومين على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ووجهوا لهم إهانات جارحة بسوء نيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال توفيق وعضوية المستشارين إيهاب مجدي وأحمد عبد العزيز.



كان المحافظ قد وجه نائبة ومدير مكتبه ورئيس الشئون القانونية بالمحافظة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الخمسة وإبلاغ النيابة العامة بما ارتكبوه من جرائم من قذف وسب وتشهير على شبكة التواصل الاجتماعي، بلا سبب مستخدمين عبارات جارحة، واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين وتسليمه 2 أسطوانة مدون عليها أدله اتهامهم.



وقررت النيابة إحالة الدعوى إلى المحكمة المذكورة التي قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

كما عاقبت المتهمين الثلاثة بتغريمهم مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.