عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل طرح حصص 8 فنادق للاستثمار الأجنبي.. وزير قطاع الأعمال يوضح

هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الدولة ستقوم بطرح 8 فنادق من أفخم الفنادق، المملوكة بالكامل لأحد الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

 

وتابع "هشام توفيق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: سنقوم بنقل أصول تلك الفنادق وضمهم إلى شركة واحدة ومن ثم سنقوم بطرح نسية تتراوح من 20 إلى 30% للمستثمر من الصناديق السيادية العربية.

 

وأضاف أغلبية الملكية ستكون للدولة المصرية، مؤكدا على أن شركات الإدارة الخاصة بالفنادق مستمرة في عملها وليس لها علاقة بالقرار الحالي.

 

ولفت إلى أن طرح الفنادق للاستثمار الأجنبي، نتيجة احتياج البلاد إلى العملة الصعبة، منوها بأن الدولة تعمل على زيادة رأس المال من خلال مشروع الأقصر وآخر في وسط القاهرة.

 

وشدد على أن الدولة المصرية لن تقوم ببيع ممتلكاتها، ولكنها تطلب شراكة مع صناديق سيادية لجلب العملة الصعبة.

 

وزير قطاع الاعمال الصناديق السيادية رأس المال اخبار التوك شو القابضة للسياحة والفنادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

ترشيحاتنا

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

ننشر قائمة أسماء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي سيتاح التقديم فيها قريبا

الأكثر إيلاما.. سلاح بوتين السري للتخلص من أعدائه

خبيرة اقتصادية توضح أهمية الاقتصاد الموازي للدولة وكيفية جذب الاستثمارات

تطبيق Gmail يطرح ميزة لفلترة رسائل البريد الإلكتروني لمستخدمى هواتف أندرويد

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال ذو القعدة 1443هـ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

الشكوك تزيد والميراث معلق.. هل لـ سمير صبري زوجة وابن من الأساس؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ