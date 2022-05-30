تفاصيل طرح حصص 8 فنادق للاستثمار الأجنبي.. وزير قطاع الأعمال يوضح

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الدولة ستقوم بطرح 8 فنادق من أفخم الفنادق، المملوكة بالكامل لأحد الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وتابع "هشام توفيق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: سنقوم بنقل أصول تلك الفنادق وضمهم إلى شركة واحدة ومن ثم سنقوم بطرح نسية تتراوح من 20 إلى 30% للمستثمر من الصناديق السيادية العربية.

وأضاف أغلبية الملكية ستكون للدولة المصرية، مؤكدا على أن شركات الإدارة الخاصة بالفنادق مستمرة في عملها وليس لها علاقة بالقرار الحالي.

ولفت إلى أن طرح الفنادق للاستثمار الأجنبي، نتيجة احتياج البلاد إلى العملة الصعبة، منوها بأن الدولة تعمل على زيادة رأس المال من خلال مشروع الأقصر وآخر في وسط القاهرة.

وشدد على أن الدولة المصرية لن تقوم ببيع ممتلكاتها، ولكنها تطلب شراكة مع صناديق سيادية لجلب العملة الصعبة.



