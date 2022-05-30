هتاف وشتيمة..عمرو أديب يهاجم منتقدي محمد صلاح: يعملكوا إيه تاني



علق الإعلامي عمرو أديب، على هتافات بعض المصريين ضد لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، قائلا:" وجعني جدا هتاف المصريين ضد محمد صلاح بعد فوز ريال مدريد بالكأس"..متابعا:" كان فيه شتيمة هتاف ضده".

واسترسل “عمرو أديب” خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،:" الراجل يعملكوا إيه أكتر من كده..شجع ريال مدريد براحتك، ولكن ليه تشتم محمد صلاح بالذات"، متابعا: "دا أبن مصر والبلد..دا فخر العرب".

وأضاف :" متوقعش أن محمد صلاح مش هيجي تاني ..هل كنا نتوقع في يوم من الأيام أن يتواجد لاعب مصري متواجد في بطولةنهائي أوروبا".