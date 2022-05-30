حسام حسن مديراََ فنياََ للمصري خلفاََ لمعين الشعباني

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا لفريق المصري البورسعيدي، خلفًا للتونسي معين الشعباني، الذي رحل عن الفريق لسوء النتائج.

وخسر المصري أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري المصري لتكون المباراة الثامنة على التوالي للفريق البورسعيدي دون تحقيق أي انتصار.

ونشر أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لمجلس ادارة المصري يجتمع مع التوأم حسن لاتمام الصفقة.

ولم يحقق المصري أي فوز في بطولة الدوري منذ انتصاره أمام الأهلي بنتيجة 1-0 خلال شهر أبريل الماضي، وهزم المصري في 7 لقاءات، وتعادل في مواجهة وحيدة.