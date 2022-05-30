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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حفل فني لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية

صدى البلد

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء أمس الأحد، حفلا فنيا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.


تضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال، منها (طلعت يا محلى نورها، في الكتب قرينا، حلوة يا زوبة، جرس الفسحة، الشمس البرتقالي، أنا عندي بغبغان، أي والله).


كما تضمن البرنامج أوبريت "العقلاء"، والذي قدمه الفنان إسماعيل ياسين، بمشاركة مجموعة من الفنانين، ضمن أحداث فيلم المليونير، وهو محاكاة ساخرة لكل من نابليون بونابرت، والإمبراطور نيرون، وعنترة بن شداد، فكرة وكلمات أبو السعود الإبياري، ألحان عزت الجاهلي.


تجدر الإشارة إلى أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفني لعام ٢٠٠٩، وقدم مجموعة من الأوبريتات الفنية الناجحة للأطفال، منها (الدندورنا، الليلة الكبيرة، العقلاء)، وتتميز حفلاته بالإقبال الجماهيري الشديد من الأطفال والكبار.

حفل فني لكورال أطفال دار الاوبرا المصرية الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر كورال أطفال أوبرا الإسكندرية

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