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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزارة الثقافة التونسية تحتفل بتدشين شارع وجدارية تحمل اسم النجمة العالمية كلاوديا كاردينالي

صدى البلد

احتفلت وزارة الشئون الثقافية التونسية بتدشين شارع النجمة كلاوديا كاردينالي في منطقة صقلية الصغرى بحلق الوادي، وبتدشين جدارية تحمل صورة هذه النجمة التونسية الإيطالية بريشة الفنان المبدع مختار غراب أستاذ التربية التشكيلية، وذلك بحضور الدكتورة حياة قطاط القرمازي وزير الثقافة، والفنانة العالمية كلاوديا كاردينالي، وسفير إيطاليا بتونس لورانزو فانارا، ورئيسة بلدية حلق الوادي آمال الإمام.

 


وذكر بيان صادر عن وزارة الثقافة التونسية أن هذا التدشين يأتي تكريما للنجمة كلاوديا كاردينالي، ولما قدمته للفن السابع في العالم طيلة عقود من الزمن، وتعزيزا لقيم التسامح والتعايش السلمي بين الثقافات والأديان، خاصة أن هذه الممثلة العالمية ولدت في حلق الوادي في 15 أبريل 1938 من أب إيطالي كان يقيم ويعمل في تونس، حيث قضت طفولتها وصباها.

 


يذكر أن النجمة كلاوديا كاردينالي تؤدي زيارة إلى تونس تلبية لدعوة من بلدية حلق الوادي ووزارة الشؤون الثقافية، بالشراكة مع الجمعية الثقافية "صقلية الصغرى"، وتستمر حتى 30 مايو الجاري.

وزارة الشئون الثقافية التونسية النجمة كلاوديا كاردينالي الفنان المبدع مختار كلاوديا كاردينالي لورانزو فانارا

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