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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام حنفي: الاتحاد الإفريقي اعتاد على عدم احترام الكرة المصرية.. فيديو

صدى البلد

 

استنكر هشام حنفي، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أزمة توزيع تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وكان قد طلب النادي الأهلي بشكل رسمي تدخل السفارة المصرية في المغرب، لحل أزمة حصول الأهلي حتى الآن على 2500 تذكرة لنهائي إفريقيا.

وواصل حنفي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الاتحاد الإفريقي اعتاد على عدم احترام الكرة المصرية في العديد من المناسبات مؤخرًا.

وأكمل نجم الأهلي الأسبق، شاهدنا ما فعله صامويل إيتو ودفاعه عن حقوق الكاميرون في استضافة كأس الأمم الإفريقية، وتسائل: من يدافع عن حقوق الكرة المصرية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟

وواصل، ظلم الأندية المصرية أصبح عادة، الزمالك يتعرض للظلم، وبيراميدز هو الآخر خاض الكونفدرالية أمام نهضة بركان في المغرب، والآن الأهلي سيخوض نهائي الأبطال في المغرب، وكل يوم يتم وضع ضغوطات على الفريق.

وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق، الاتحاد الإفريقي أبعد الكوادر المصرية من مناصبها في الكاف، لكن الأمر لا يتعلق بالكم. 

 

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