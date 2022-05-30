رشاش و3 بنادق و33 خزينة.. ضبط تاجر أسلحة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط حاصل على دبلوم صناعة، في منتصف الثلاثينات من العُمر؛ لإتجاره بالأسلحة والذخائر غير المُرخصة، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المُرخصة إدارة وسط الصعيد فرع سوهاج.

يتضمن ضبط المدعو (الحسيني ع ا م- 35 سنة- حاصل على دبلوم صناعة- ويقيم دائرة المركز)، وبحوزته رشاش جرينوف و3 بنادق آلية وطبنجة وخزينتين و33 خزينة بندقية آلية و496 طلقة عيار 7.62 × 39، و76 طلقة عيار 9 مم.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.