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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هشام حنفي: هذا الثلاثي الأقرب للتسجيل أمام الوداد غدًا.. فيديو

صدى البلد

يرى هشام حنفي، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الثلاثي محمد شريف وبيرسي تو وأحمد عبد القادر، هما الأقرب للتسجيل في مرمى الوداد المغربي غدًا.

ومن المقرر أن يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي، نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدًا الأثنين، بمواجهة الوداد المغربي.

وواصل حنفي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، أعتقد أن اللاعبين في قمة تركيزهم لتحقيق التتويج الثالث على التوالي والفوز على الوداد المغربي غدًا.


وأكمل نجم الأهلي الأسبق، وجود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في المغرب، سيشكل دافع كبير للاعبين قبل هذه المباراة، لقيمته الكبيرة ومروره بمثل هذه الأجواء في أوقات سابقة.

وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق، لا مجال لحديث اللاعبين عن المكافأت التحفيزية قبل التتويج بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

https://youtu.be/itGtE6ViPhM

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