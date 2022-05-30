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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داخل مطعم.. هجوم على السيناتور الأمريكي تيد كروز بسبب الأسلحة النارية.. فيديو

تيد كروز
تيد كروز

تعرض النائب الأمريكي تيد كروز لهجوم داخل مطعم وذلك بسبب دعمه لامتلاك الأسلحة الشخصية دون قيود.

وقال شخص يدعى بنجامين هرنانديز إلى كروز: "لماذا تحدثت الليلة؟ لماذا أتيت إلى هنا لحضور المؤتمر لأخذ الدية؟ لماذا، عندما مات 19 طفلا؟ لقد مات 19 طفلا! هذا تتحمل مسؤوليته".

وجاء هذا الهجوم بسبب مشاركته في مؤتمر الرابطة الوطنية للبنادق في هيوستن، نهاية الأسبوع الماضي.‏

وكان مراهق قد هاجم مدرسة بتكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا من بينهم 19 طفلا داخل المدرسة، وسط مطالبات بوضع قوانين تنظم امتلاك الاسلحة الشخصية. 

الأسلحة النارية تكساس أسلحة النارية السيناتور الأمريكي تكساس الأمريكية

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