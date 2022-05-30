ميدو: جماهير ريال مدريد وجهت التحية لمحمد صلاح بعد نهائي دوري الأبطال.. فيديو

أكد أحمد حسام ميدو أن جماهير ريال مدريد التي حضرت نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب فرنسا الوطني، وجهت التحية لمحمد صلاح نجم ليفربول عقب المباراة، بعد تألقه ضد الملكي.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أختلف مع محمد صلاح ومع تصريحاته ولكن لا أنتقده بهذه الطريقة".



أضاف: "جماهير ريال مدريد وجهت التحية لمحمد صلاح عند استلامه لميداليته بعد الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بسبب ما قدمه من مستوى فني مميز في المباراة النهائية".



وختم حديثه قائلا: "الإنجليز أنفسهم في ساحات فرنسا كانوا يتغنون بمحمد صلاح ونحن في مصر نوجه له انتقادات ونستهزأ به".