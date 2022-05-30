ميدو: الغل وراء الهجوم على صلاح.. فيديو

أكد أحمد حسام ميدو، أن الشباب الذين هاجموا محمد صلاح قلة والغل يسيطر على قلوبهم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشباب المصري الذين هاجموا محمد صلاح بعد خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا، الغل يسيطر على قلوبهم".



وأضاف: "هؤلاء الشباب قلة، ومحمد صلاح نموذج مُشرف للكرة المصرية" .



وواصل: "شجعت ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد ليفربول، ولكن محمد صلاح نموذج مصري مشرف، لابد من تحيته على ما قدمه من إعجاز في مسيرته الاحترافية".



وختم حديثه قائلا: "فيديو سب محمد صلاح مكانش هيظهر من 10 أو 15 سنة، ولكن نتاج اللجان الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ظهر هذا الفيديو".

https://youtu.be/OPcZXmuzOzQ