عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا شحاتة يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الجونة.. فيديو

رضا شحاته
رضا شحاته

أكد رضا شحاتة مدرب الجونة السابق رضاه عن الفترة التي قاد خلالها الفريق في الدوري.


قال شحاتة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قدمت كل ما لدي خلال فترة تواجدي مديرا فنيا للجونة، وكنت أعمل كمحلل أداء وكذلك مدير فني في الوقت ذاته". 


وأضاف: "راض عن فترة تدريبي لفريق الجونة، ولكن في النهاية هذا قرار الإدارة، كنت أعلم أن هناك أحاديث داخلية خاصة برحيلي ولكن لم أكن أتوقع خاصة أن الفريق كان يقدم أداء مميزا". 


وواصل: "رحيلي عن الجونة كان مفاجأة ولا أعلم سبب هذا القرار، وقدمنا مباراة رائعة ضد سموحة وكان من المهم تحقيق الفوز في آخر مباراة". 


وختم حديثه قائلا: "تركت الجونة في مركز مناسب بجدول الدوري". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

ترشيحاتنا

كوبري مشاة مزلقان المديرية بمدينة بني سويف محلك سر.. شاهد

هل صلاة الفجر بعد شروق الشمس حاضر أم قضاء؟.. 20 حقيقة لا تعرفها

ابعدوا عن الشمس.. طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تصل إلى 43 

خطة البرلمان تناقش موازنة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية..غدا

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 30- 5- 2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 30- 5 -2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ