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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دونيتسك: مقتل 117 طفلا خلال الـ 8 سنوات جراء القصف الأوكراني

صدى البلد

قال رئيس مكتب الطب الشرعي بوزارة الصحة بمجلس دونيتسك الشعبي دميتري كلاشينكوف اليوم /الإثنين/ إن 117 طفلا لقوا حتفهم خلال الـ 8 سنوات من النزاع المسلح على الأراضي، منهم 35 منذ فبراير 2022.


وأضاف كلاشينكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - أن الوضع محزن للغاية، فقد قتل 117 طفلا في منطقة دونيتسك على مر الـ 8 سنوات، هؤلاء أطفال دون سن 18، ومن بين 117 طفلا، توفي 35 منهم منذ فبراير 2022.


وأشار إلي أن معظم القصر الذين لقوا حتفهم هذا العام كانوا ضحايا الذخائر الأوكرانية غير المتفجرة في شهري أبريل ومايو، مشيرا إلى أنه مع انخفاض حدة الأعمال العدائية، بدأ الأطفال يخرجون من مخابئهم في كثير من الأحيان ويجدون قنابل يدوية وقاذفات قنابل يدوية غير مستخدمة وأنواعا أخرى من الأسلحة التي تسببت بموتهم جراء تفجيرها.

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