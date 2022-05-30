نادى مدينتى يشهد تكريم البراعم والناشئين المنضمين لأكاديمية ليفربول

فى جو من البهجة والحماس الرياضى شهدت احتفالية تكريم البراعم والأطفال الناشئين بأكاديمية ليفربول والمقامة بنادى مدينتى إقبالا كبيرا.



واتسمت الاحتفالية التى استمرت على مدار عدة ساعات بأنها لم تمثل حدثا رياضيا فحسب بل حدثا اجتماعيا ترفيهيا متكاملا حيث حرصت مئات من الأسر على التواجد والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية ..

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى العقارية الحق الحصرى لأكاديمية ليفربول بجمهورية مصر العربية من خلال نوادى مدينتى والرحاب والربوة التابعين للمجموعة.

وأكد خالد عويس مدير عام نادى مدينتى أنه فى نهاية كل موسم يتم إقامة مثل هذه الاحتفالية لتكريم جميع المشاركين ومنحهم ميداليات تحفيزا لهم ..كما يتم منح دروع لجميع الفرق المشاركة فى الدورى العام والذى يقام تحت مظلة الاتحاد المصرى لكرة القدم .

وأضاف: لدينا بشكل إجمالى قرابة ١٢٠٠ لاعب تابعين للأكاديمية منهم ٥٠٠ لاعب من نادى مدينتى و ٥٠٠ لاعب فى نادى الرحاب و٢٠٠ لاعب فى نادى الربوة .



وقال إن هذا الحدث الناجح يتم تنظيمه كل عام باستثناء عامى كورونا مؤكدا أن الأكاديمية حققت نجاحات متتالية خلال الأعوام الماضية وأن الكثير من الأطفال يحرصون على المشاركة واغلبهم من عمر ٥ حتى ١٥ عاما .

وأكد أن أكاديمية ليفربول العالمية تعتمد برنامج يتم الالتزام به بجميع الدول المتواجدة بها وتعتمد على اسس واضحة تتمثل فى الطموح والالتزام والكرامة والوحدة .

يذكر أن إدارة نادى مدينتى نجحت فى تنظيم الحضور خاصة والذى اتسم بالتنوع ما بين أطفال وكبار .

ويقع نادي مدينتي الرياضي - والذى تم تنظيم الاحتفاليه به - في وسط المدينة على مساحة 200 فدان، ويهدف النادي إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية والثقافية بين أعضائه وإلهام روح الانتماء، فضلا عن توفير وسائل لاستغلال أوقات الفراغ.



