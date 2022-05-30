عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارول سماحة تخطف الأنظار عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها  صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

وظهرت كارول سماحة في الصورة من دبي بإطلالة كاجول، مما نال إعجاب متابعيها.

 

أحدث أعمال كارول سماحة

احتفلت كارول سماحة بوصول أغنيتها "شكرا" لـ 25 مليون مشاهدة بعد فترة من طرحها عبر القناة الرسمية على «يوتيوب».

ونشرت كارول سماحة، فيديو الأغنية من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

تقول كلمات الأغنية: “شكرا عارف على إيه.. ع البرد اللي ف حضنك حسيت بيه.. على قلبي دا اللي بنالك تمثال.. ويوم عن يوم بتشوه فيه.. إياك تستغرب من قلب ضعيف.. منك كان بيعدي كلام سخيف.. إياك تستغرب لو دمعك سال.. لما عاملك كده زي الضيف.. إهمالك ليا شكرا قوى قلبي المكسور.. لو حبك سجن عشقته وانا بكيا بهد السور.. أنا راضية ابقى فراشة وقتلها حب النور.. ولا أعيش قلبي مقهور".

أغنية "شكرا" كلمات أحمد مرزوق، وألحان يوسف، وتوزيع موسيقى ومكس دياب، من إخراج بتول عرفة، وإنتاج LifeStylez Studios.

كارول سماحة اجتماع انستجرام التواصل الاجتماعي الفن دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 مايو 2022

مفاجأة|21 بـ 1025جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 30-5-2022

موضوعات متعلقة

إطلالة صيفية لـ مريهان حسين عبر إنستجرام

حسام حسن بعد تعيينه مديرًا فنيًا لفريق المصري: إصرار وعهد جديد

بإطلالة جذابة.. رزان المغربي تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

إيه يا حقنة.. الشباب عاكسوا الكراش بتاعتهم على حسب تخصصهم

بصورة سيلفي.. داليا مصطفى تخطف الأنظار عبر انستجرام

أحمد الشامي يشارك متابعيه أحدث ظهور لـ فريق واما

كارمن بصيبص تتألق في مهرجان كان السينمائي الدولي

مع قطتها.. بورجو أوزبيرك تخطف الأنظار عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

بعد زيادة الأسعار.. أفضل 5 سيارات مستعلمة تحت الـ 200 ألف في مصر

الري: إزالة فورية لـ تعدٍ بالردم على مخر سيل طره بالقاهرة ..صور

كشف حساب الحكم فيكتور جوميز مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

شوبير : الأهلي يواجه العديد من الأزمات قبل مواجهة الوداد

ألمانيا تعدل الدستور لإنشاء صندوق دفاع بقيمة 100 مليار يورو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ