وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع يختتم زيارته الرسمية لـ مصر

اختتم الأعضاء المتعددون الجنسيات من وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع التابعة لأكاديمية الدفاع البريطانية زيارتهم الرسمية إلى مصر الأسبوع الماضي. فقد جرت الزيارة في الفترة من 21 إلى 26 مايو كمرحلة أخيرة في الجولة الإقليمية لوفد الكلية التي شملت أيضا زيارات إلى كل من سلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية.

وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع يختتم زيارته الرسمية لـ مصر

وخلال الزيارة، قام أعضاء وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع، برئاسة اللواء/ ستيفين كريستوفر مكماهون، بالتواصل مع مجموعة من الدبلوماسيين والقادة التجاريين والمسؤولين المصريين من مختلف القطاعات الحكومية. وقد هدفت الكلية من هذه الجولة الدراسية الإقليمية إلى إجراء دراسة مباشرة ومن منظور استراتيجي للوضع الحالي والآفاق المستقبلية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز استقرارها وازدهارها بشكل عام والأمر ذاته لمصر بشكل خاص.

وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع يختتم زيارته الرسمية لـ مصر

بالإضافة إلى لقاء كبار الدبلوماسيين من السفارة البريطانية والسفارة الأمريكية وجامعة الدول العربية، التقى أعضاء الوفد أيضًا بكبار المسئولين من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، كما قاموا بزيارة إلى أكاديمية ناصر العسكرية العليا التابعة للقوات المسلحة المصرية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية. وخلال تلك الزيارات، أطلعهم كبار القادة العسكريين والسياسيين المصريين على الاستراتيجية العسكرية والسياسة الخارجية لمصر، فضلا عن مناقشة دور مصر الإقليمي المحوري وشراكتها النشطة مع الشركاء العرب والأفريقيين.

وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع يختتم زيارته الرسمية لـ مصر

كما اجتمع الوفد مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تواضروس الثاني، حيث عقد القائدان الدينيان حوارا مفتوحا لتبادل الآراء وشرح دور مؤسساتهما الدينية في مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز الترابط والوئام بين المسلمين والمسيحيين في المجتمع المصري.

وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع يختتم زيارته الرسمية لـ مصر

عقب ذلك، اختتم أعضاء وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع برنامج زيارتهم بحضور الحدث الرسمي للاحتفال باليوبيل البلاتيني لعيد ميلاد جلالة الملكة إليزابيث الثانية، حيث التقوا بنخبة من الشخصيات المصرية والدولية الهامة من مختلف القطاعات.

وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع يختتم زيارته الرسمية لـ مصر

وتعليقا على الزيارة، قال اللواء/ ستيفين كريستوفر مكماهون: "قام أعضاء وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع، ضمن برنامجهم الإستراتيجي العالمي، بزيارة تثقيفية وثاقبة ومثيرة للاهتمام إلى مصر. نحن ممتنون للغاية لمُضيفينا المصريين من وزارتي الدفاع والخارجية والمؤسسات الدينية الذين خصصوا وقتا من جدول أعمالهم المزدحم لنستفيد من حكمتهم وخبرتهم. وبالقيام بذلك، أسهموا شخصيًا ببلورة وإثراء فِكْر القادة الاستراتيجيين من أحد عشر دولة. نشكرهم جميعًا على علمهم وخبرتهم".

وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع يختتم زيارته الرسمية لـ مصر

ومن جانبه، قال السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي: "عقب تأجيل الزيارة لمدة عامين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أسعدني جدًا تَمَكُّن وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع من زيارة مصر كجزء من جولتهم الإقليمية لمناقشة الفرص الحالية والمستقبلية للتعاون الدولي مع نظرائهم المصريين. لقد أسهمت الزيارة، التي جمعت سبعة عشر عضوًا واثنين من كبار الأساتذة التوجيهيين، في تحقيق فهم أفضل لمصر والمنطقة وتشكيل جزءٍ من تعاوننا الوثيق مع مصر في القضايا العسكرية والأمنية."

وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع يختتم زيارته الرسمية لـ مصر

تعد الكلية الملكية لدراسات الدفاع، التي أُنشئت عام 1927، الكلية العليا في أكاديمية الدفاع في المملكة المتحدة، والتي تديرها وتمولها وزارة الدفاع البريطانية. كما تعتبر هذه الكلية مؤسسة تعليمية ذات شهرة عالمية تسعى إلى تطوير المفكرين والقادة الاستراتيجيين من القوات المسلحة وقطاعات الخدمة المدنية بالمملكة المتحدة فضلا عن نظرائهم بالخارج، والذين لديهم القدرة على الوصول إلى أعلى المراتب والقابلية للعمل على المستوى الاستراتيجي بين المؤسسات الحكومة والبيئة الدولية.

وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع يختتم زيارته الرسمية لـ مصر

تقدم المملكة المتحدة سنويًا أماكن تدريبية في دورات الكلية الملكية لدراسات الدفاع لأكبر الممثلين العسكريين والمدنيين بالحكومة المصرية.